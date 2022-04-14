Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Information Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Officiel hjemmeside: https://nekodex.org/ Hvidbog: https://docs.nekodex.org/ Køb ((=ↀΩↀ=)) nu!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.51M Samlet udbud $ 2.70B Cirkulerende forsyning $ 1.81B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.26M Alle tiders Høj: $ 0.00449354 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00083031

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ((=ↀΩↀ=)) tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ((=ↀΩↀ=)) tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ((=ↀΩↀ=))'s tokenomics, kan du udforske ((=ↀΩↀ=)) tokens live-pris!

((=ↀΩↀ=)) Prisprediktion Vil du vide, hvor ((=ↀΩↀ=)) måske er på vej hen? Vores ((=ↀΩↀ=)) prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ((=ↀΩↀ=)) Tokens prisprediktion nu!

