NeiroWifHat (NEIROH) Information NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. Officiel hjemmeside: https://www.neirowifhat.me/ Hvidbog: https://www.neirowifhat.me/images/whitepaper.pdf Køb NEIROH nu!

NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NeiroWifHat (NEIROH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.01K $ 22.01K $ 22.01K Samlet udbud $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M Cirkulerende forsyning $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.01K $ 22.01K $ 22.01K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NeiroWifHat (NEIROH) pris

NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NeiroWifHat (NEIROH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEIROH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEIROH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEIROH's tokenomics, kan du udforske NEIROH tokens live-pris!

