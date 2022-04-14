Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neemo Staked Astar (NSASTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) Information Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Officiel hjemmeside: https://neemo.finance/ Køb NSASTR nu!

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neemo Staked Astar (NSASTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Samlet udbud $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Cirkulerende forsyning $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Alle tiders Høj: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00650258 $ 0.00650258 $ 0.00650258 Få mere at vide om Neemo Staked Astar (NSASTR) pris

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neemo Staked Astar (NSASTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSASTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSASTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSASTR's tokenomics, kan du udforske NSASTR tokens live-pris!

NSASTR Prisprediktion Vil du vide, hvor NSASTR måske er på vej hen? Vores NSASTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NSASTR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!