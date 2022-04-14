Nebula (NEB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nebula (NEB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nebula (NEB) Information Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades. Officiel hjemmeside: https://nebex.io/

Nebula (NEB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nebula (NEB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.25K Samlet udbud $ 998.62M Cirkulerende forsyning $ 998.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.25K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Nebula (NEB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nebula (NEB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

NEB Prisprediktion Vil du vide, hvor NEB måske er på vej hen? Vores NEB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

