Nebula Ai (NAIX) Information Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.nebulanetwork.ai/ Hvidbog: https://docs.nebulanetwork.ai/ Køb NAIX nu!

Nebula Ai (NAIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nebula Ai (NAIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.19K $ 26.19K $ 26.19K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.19K $ 26.19K $ 26.19K Alle tiders Høj: $ 0.00298629 $ 0.00298629 $ 0.00298629 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026186 $ 0.00026186 $ 0.00026186 Få mere at vide om Nebula Ai (NAIX) pris

Nebula Ai (NAIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nebula Ai (NAIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAIX's tokenomics, kan du udforske NAIX tokens live-pris!

