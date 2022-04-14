NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics
NBM Lumite (NBMLUM) Information
NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours!
NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem.
NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.
NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NBM Lumite (NBMLUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for NBM Lumite (NBMLUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NBMLUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NBMLUM tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår NBMLUM's tokenomics, kan du udforske NBMLUM tokens live-pris!
NBMLUM Prisprediktion
Vil du vide, hvor NBMLUM måske er på vej hen? Vores NBMLUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.