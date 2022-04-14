NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i NBM Lumite (NBMLUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NBM Lumite (NBMLUM) Information NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Officiel hjemmeside: https://game.nftbattleminers.com/ Hvidbog: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Køb NBMLUM nu!

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NBM Lumite (NBMLUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.22K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 850.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.84K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NBM Lumite (NBMLUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NBMLUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NBMLUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NBMLUM's tokenomics, kan du udforske NBMLUM tokens live-pris!

