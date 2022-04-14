NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i NazareAI (NAZAREAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NazareAI (NAZAREAI) Information NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Officiel hjemmeside: https://nazareai.com Køb NAZAREAI nu!

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NazareAI (NAZAREAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.65K $ 84.65K $ 84.65K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.65K $ 84.65K $ 84.65K Alle tiders Høj: $ 0.00445252 $ 0.00445252 $ 0.00445252 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NazareAI (NAZAREAI) pris

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NazareAI (NAZAREAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAZAREAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAZAREAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAZAREAI's tokenomics, kan du udforske NAZAREAI tokens live-pris!

