NAVIX (NAVIX) Information The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3. Officiel hjemmeside: https://www.navixecosystem.com/ Hvidbog: https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper Køb NAVIX nu!

NAVIX (NAVIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAVIX (NAVIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 204.53K $ 204.53K $ 204.53K Alle tiders Høj: $ 0.00126737 $ 0.00126737 $ 0.00126737 Alle tiders Lav: $ 0.00013007 $ 0.00013007 $ 0.00013007 Nuværende pris: $ 0.00020453 $ 0.00020453 $ 0.00020453 Få mere at vide om NAVIX (NAVIX) pris

NAVIX (NAVIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAVIX (NAVIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAVIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAVIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAVIX's tokenomics, kan du udforske NAVIX tokens live-pris!

NAVIX Prisprediktion Vil du vide, hvor NAVIX måske er på vej hen? Vores NAVIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAVIX Tokens prisprediktion nu!

