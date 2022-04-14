Navigate (NVG8) Tokenomics Få vigtig indsigt i Navigate (NVG8), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Navigate (NVG8) Information Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Officiel hjemmeside: https://nvg8.io Hvidbog: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Køb NVG8 nu!

Navigate (NVG8) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Navigate (NVG8), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 868.92K $ 868.92K $ 868.92K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 139.81M $ 139.81M $ 139.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Alle tiders Høj: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Alle tiders Lav: $ 0.00495268 $ 0.00495268 $ 0.00495268 Nuværende pris: $ 0.00621652 $ 0.00621652 $ 0.00621652 Få mere at vide om Navigate (NVG8) pris

Navigate (NVG8) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Navigate (NVG8) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NVG8 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NVG8 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NVG8's tokenomics, kan du udforske NVG8 tokens live-pris!

