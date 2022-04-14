Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Information Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Officiel hjemmeside: https://deuro.com/ Hvidbog: https://docs.deuro.com/ Køb NDEPS nu!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Samlet udbud $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M Cirkulerende forsyning $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Alle tiders Høj: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 Alle tiders Lav: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Nuværende pris: $ 0.380826 $ 0.380826 $ 0.380826 Få mere at vide om Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) pris

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NDEPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NDEPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NDEPS's tokenomics, kan du udforske NDEPS tokens live-pris!

NDEPS Prisprediktion Vil du vide, hvor NDEPS måske er på vej hen? Vores NDEPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NDEPS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!