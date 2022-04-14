National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i National Digital Asset Stockpile (NDAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
National Digital Asset Stockpile (NDAS) Information

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem.

Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

https://ndascoin.live/

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for National Digital Asset Stockpile (NDAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 34.50K
$ 34.50K
Samlet udbud
$ 998.66M
$ 998.66M
Cirkulerende forsyning
$ 998.66M
$ 998.66M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 34.50K
$ 34.50K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for National Digital Asset Stockpile (NDAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NDAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NDAS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NDAS's tokenomics, kan du udforske NDAS tokens live-pris!

NDAS Prisprediktion

Vil du vide, hvor NDAS måske er på vej hen? Vores NDAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.