National Digital Asset Stockpile (NDAS) Information National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone. Officiel hjemmeside: https://ndascoin.live/ Køb NDAS nu!

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for National Digital Asset Stockpile (NDAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.50K $ 34.50K $ 34.50K Samlet udbud $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Cirkulerende forsyning $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.50K $ 34.50K $ 34.50K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om National Digital Asset Stockpile (NDAS) pris

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for National Digital Asset Stockpile (NDAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NDAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NDAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NDAS's tokenomics, kan du udforske NDAS tokens live-pris!

