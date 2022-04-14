Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nash Smart Finance (NASF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nash Smart Finance (NASF) Information Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Officiel hjemmeside: https://nashsmartfinance.io/ Hvidbog: https://docs.nashsmartfinance.io/ Køb NASF nu!

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nash Smart Finance (NASF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 262.49K $ 262.49K $ 262.49K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.49K $ 262.49K $ 262.49K Alle tiders Høj: $ 0.02704534 $ 0.02704534 $ 0.02704534 Alle tiders Lav: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Nuværende pris: $ 0.02623306 $ 0.02623306 $ 0.02623306 Få mere at vide om Nash Smart Finance (NASF) pris

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nash Smart Finance (NASF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NASF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NASF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NASF's tokenomics, kan du udforske NASF tokens live-pris!

