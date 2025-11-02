Nasdaq xStock (QQQX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 629.19 $ 629.19 $ 629.19 24H lav $ 638.94 $ 638.94 $ 638.94 24H høj 24H lav $ 629.19$ 629.19 $ 629.19 24H høj $ 638.94$ 638.94 $ 638.94 All Time High $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Laveste pris $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +0.61% Prisændring (7D) +2.74% Prisændring (7D) +2.74%

Nasdaq xStock (QQQX) realtidsprisen er $633.06. I løbet af de sidste 24 timer har QQQX handlet mellem et lavpunkt på $ 629.19 og et højdepunkt på $ 638.94, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QQQXs højeste pris nogensinde er $ 2,014.76, mens den laveste pris nogensinde er $ 543.74.

Når det gælder kortsigtet performance, QQQX har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +0.61% i løbet af 24 timer og +2.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nasdaq xStock (QQQX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 26.72M$ 26.72M $ 26.72M Cirkulationsforsyning 15.60K 15.60K 15.60K Samlet Udbud 42,204.076519456 42,204.076519456 42,204.076519456

Den nuværende markedsværdi på Nasdaq xStock er $ 9.88M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QQQX er 15.60K, med et samlet udbud på 42204.076519456. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 26.72M.