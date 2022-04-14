NAOS Finance (NAOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i NAOS Finance (NAOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NAOS Finance (NAOS) Information NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Officiel hjemmeside: https://naos.finance/ Køb NAOS nu!

NAOS Finance (NAOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAOS Finance (NAOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.54K $ 278.54K $ 278.54K Samlet udbud $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Cirkulerende forsyning $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 724.86K $ 724.86K $ 724.86K Alle tiders Høj: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Alle tiders Lav: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Nuværende pris: $ 0.00330709 $ 0.00330709 $ 0.00330709 Få mere at vide om NAOS Finance (NAOS) pris

NAOS Finance (NAOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAOS Finance (NAOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAOS's tokenomics, kan du udforske NAOS tokens live-pris!

NAOS Prisprediktion Vil du vide, hvor NAOS måske er på vej hen? Vores NAOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

