NAMI Protocol (NAMI) Information NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users. Officiel hjemmeside: https://namifi.app Hvidbog: https://docs.namifi.app

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAMI Protocol (NAMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 86.93M $ 86.93M $ 86.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Alle tiders Høj: $ 0.03760331 $ 0.03760331 $ 0.03760331 Alle tiders Lav: $ 0.00641005 $ 0.00641005 $ 0.00641005 Nuværende pris: $ 0.020859 $ 0.020859 $ 0.020859 Få mere at vide om NAMI Protocol (NAMI) pris

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAMI Protocol (NAMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAMI's tokenomics, kan du udforske NAMI tokens live-pris!

NAMI Prisprediktion Vil du vide, hvor NAMI måske er på vej hen? Vores NAMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAMI Tokens prisprediktion nu!

