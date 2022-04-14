Nameless (NAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nameless (NAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nameless (NAME) Information Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency! Officiel hjemmeside: https://nameless.meme/ Køb NAME nu!

Nameless (NAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nameless (NAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.85K $ 5.85K $ 5.85K Samlet udbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerende forsyning $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.85K $ 5.85K $ 5.85K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Nameless (NAME) pris

Nameless (NAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nameless (NAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAME's tokenomics, kan du udforske NAME tokens live-pris!

NAME Prisprediktion Vil du vide, hvor NAME måske er på vej hen? Vores NAME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

