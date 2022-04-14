Naked Jim ($JIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Naked Jim ($JIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Naked Jim ($JIM) Information Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Officiel hjemmeside: https://nakedjim.io/ Køb $JIM nu!

Naked Jim ($JIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Naked Jim ($JIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Samlet udbud $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Cirkulerende forsyning $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Alle tiders Høj: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00237698 $ 0.00237698 $ 0.00237698 Få mere at vide om Naked Jim ($JIM) pris

Naked Jim ($JIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Naked Jim ($JIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $JIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $JIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $JIM's tokenomics, kan du udforske $JIM tokens live-pris!

