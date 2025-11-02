Naked Crab Man (CRABFURIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) -2.60% Prisændring (7D) -13.87%

Naked Crab Man (CRABFURIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRABFURIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRABFURIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRABFURIE har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, -2.60% i løbet af 24 timer og -13.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.21K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.21K Cirkulationsforsyning 999.51M Samlet Udbud 999,511,909.583397

Den nuværende markedsværdi på Naked Crab Man er $ 12.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRABFURIE er 999.51M, med et samlet udbud på 999511909.583397. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.21K.