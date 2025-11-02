UdvekslingDEX+
Den direkte Naked Crab Man pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CRABFURIE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRABFURIE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CRABFURIE

CRABFURIE Prisinfo

Hvad er CRABFURIE

CRABFURIE Officiel hjemmeside

CRABFURIE Tokenomics

CRABFURIE Prisprognose

Naked Crab Man Pris (CRABFURIE)

Ikke noteret

1 CRABFURIE til USD direkte pris:

--
----
-2.60%1D
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Live prisdiagram
Naked Crab Man (CRABFURIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-2.60%

-13.87%

-13.87%

Naked Crab Man (CRABFURIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRABFURIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRABFURIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRABFURIE har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, -2.60% i løbet af 24 timer og -13.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Markedsinformation

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

--
----

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,909.583397
999,511,909.583397 999,511,909.583397

Den nuværende markedsværdi på Naked Crab Man er $ 12.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRABFURIE er 999.51M, med et samlet udbud på 999511909.583397. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.21K.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Naked Crab Man til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Naked Crab Man til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Naked Crab Man til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Naked Crab Man til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.60%
30 dage$ 0-88.04%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Ressource

Officiel hjemmeside

Naked Crab Man Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Naked Crab Man (CRABFURIE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Naked Crab Man (CRABFURIE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Naked Crab Man.

Tjek Naked Crab Man prisprediktion nu!

CRABFURIE til lokale valutaer

Naked Crab Man (CRABFURIE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Naked Crab Man (CRABFURIE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRABFURIE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Naked Crab Man (CRABFURIE)

Hvor meget er Naked Crab Man (CRABFURIE) værd i dag?
Den direkte CRABFURIE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRABFURIE til USD pris?
Den aktuelle pris på CRABFURIEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Naked Crab Man?
Markedsværdien for CRABFURIE er $ 12.21K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRABFURIE?
Den cirkulerende forsyning af CRABFURIE er 999.51M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRABFURIE?
CRABFURIE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRABFURIE?
CRABFURIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRABFURIE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRABFURIE er -- USD.
Bliver CRABFURIE højere i år?
CRABFURIE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRABFURIE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

