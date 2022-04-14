NAINCY (NAINCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i NAINCY (NAINCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NAINCY (NAINCY) Information nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Officiel hjemmeside: https://naincy.ai/ Hvidbog: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Køb NAINCY nu!

NAINCY (NAINCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAINCY (NAINCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 400.99K $ 400.99K $ 400.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 546.65M $ 546.65M $ 546.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 733.55K $ 733.55K $ 733.55K Alle tiders Høj: $ 0.00685702 $ 0.00685702 $ 0.00685702 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00073354 $ 0.00073354 $ 0.00073354 Få mere at vide om NAINCY (NAINCY) pris

NAINCY (NAINCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAINCY (NAINCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAINCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAINCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAINCY's tokenomics, kan du udforske NAINCY tokens live-pris!

