Nailong (NAILONG) Information $Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!" Officiel hjemmeside: https://nailong.life/ Køb NAILONG nu!

Nailong (NAILONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nailong (NAILONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Alle tiders Høj: $ 0.068524 $ 0.068524 $ 0.068524 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00972556 $ 0.00972556 $ 0.00972556 Få mere at vide om Nailong (NAILONG) pris

Nailong (NAILONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nailong (NAILONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAILONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAILONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAILONG's tokenomics, kan du udforske NAILONG tokens live-pris!

NAILONG Prisprediktion Vil du vide, hvor NAILONG måske er på vej hen? Vores NAILONG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAILONG Tokens prisprediktion nu!

