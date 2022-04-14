Nafter (NAFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nafter (NAFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nafter (NAFT) Information The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before! Officiel hjemmeside: https://nafter.io/ Køb NAFT nu!

Nafter (NAFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nafter (NAFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 164.99K $ 164.99K $ 164.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 373.95K $ 373.95K $ 373.95K Alle tiders Høj: $ 0.365373 $ 0.365373 $ 0.365373 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00037395 $ 0.00037395 $ 0.00037395 Få mere at vide om Nafter (NAFT) pris

Nafter (NAFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nafter (NAFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAFT's tokenomics, kan du udforske NAFT tokens live-pris!

