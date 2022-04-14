Nacho the Kat (NACHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nacho the Kat (NACHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nacho the Kat (NACHO) Information Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Officiel hjemmeside: https://nachowyborski.xyz/ Hvidbog: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Køb NACHO nu!

Nacho the Kat (NACHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nacho the Kat (NACHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.35M $ 17.35M $ 17.35M Samlet udbud $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Cirkulerende forsyning $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.35M $ 17.35M $ 17.35M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Nacho the Kat (NACHO) pris

Nacho the Kat (NACHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nacho the Kat (NACHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NACHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NACHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NACHO's tokenomics, kan du udforske NACHO tokens live-pris!

