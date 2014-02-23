Myriad (XMY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Myriad (XMY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Myriad (XMY) Information Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Officiel hjemmeside: http://myriadcoin.org/ Køb XMY nu!

Myriad (XMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Myriad (XMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 236.61K $ 236.61K $ 236.61K Samlet udbud $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Cirkulerende forsyning $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 236.61K $ 236.61K $ 236.61K Alle tiders Høj: $ 0.060926 $ 0.060926 $ 0.060926 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012537 $ 0.00012537 $ 0.00012537 Få mere at vide om Myriad (XMY) pris

Myriad (XMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Myriad (XMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMY's tokenomics, kan du udforske XMY tokens live-pris!

XMY Prisprediktion Vil du vide, hvor XMY måske er på vej hen? Vores XMY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XMY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!