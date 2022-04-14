myEva (MYEVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i myEva (MYEVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

myEva (MYEVA) Information 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Officiel hjemmeside: https://www.myeva.ai Hvidbog: https://go.myeva.ai/white-paper Køb MYEVA nu!

myEva (MYEVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for myEva (MYEVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.83K Samlet udbud $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 8.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.20K Alle tiders Høj: $ 0.01295522 Alle tiders Lav: $ 0.00211858 Nuværende pris: $ 0.00296191

myEva (MYEVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for myEva (MYEVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYEVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYEVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYEVA's tokenomics, kan du udforske MYEVA tokens live-pris!

MYEVA Prisprediktion Vil du vide, hvor MYEVA måske er på vej hen? Vores MYEVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

