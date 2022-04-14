MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i MyanCat Coin (MYAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MyanCat Coin (MYAN) Information Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Officiel hjemmeside: https://www.myancat.com/ Køb MYAN nu!

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MyanCat Coin (MYAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 414.48K $ 414.48K $ 414.48K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 414.48K $ 414.48K $ 414.48K Alle tiders Høj: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041448 $ 0.00041448 $ 0.00041448 Få mere at vide om MyanCat Coin (MYAN) pris

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MyanCat Coin (MYAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYAN's tokenomics, kan du udforske MYAN tokens live-pris!

MYAN Prisprediktion Vil du vide, hvor MYAN måske er på vej hen? Vores MYAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MYAN Tokens prisprediktion nu!

