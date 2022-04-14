My DeFi Pet (DPET) Tokenomics Få vigtig indsigt i My DeFi Pet (DPET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Officiel hjemmeside: https://onchamon.com/ Hvidbog: https://docs.onchamon.com/

My DeFi Pet (DPET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for My DeFi Pet (DPET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Alle tiders Høj: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Alle tiders Lav: $ 0.00446692 $ 0.00446692 $ 0.00446692 Nuværende pris: $ 0.02326706 $ 0.02326706 $ 0.02326706 Få mere at vide om My DeFi Pet (DPET) pris

My DeFi Pet (DPET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for My DeFi Pet (DPET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DPET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DPET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DPET's tokenomics, kan du udforske DPET tokens live-pris!

DPET Prisprediktion Vil du vide, hvor DPET måske er på vej hen? Vores DPET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DPET Tokens prisprediktion nu!

