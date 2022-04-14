MXY6900 (MXY) Tokenomics Få vigtig indsigt i MXY6900 (MXY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MXY6900 (MXY) Information MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Officiel hjemmeside: https://mxy6900.com/ Køb MXY nu!

MXY6900 (MXY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MXY6900 (MXY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 184.37K $ 184.37K $ 184.37K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 184.37K $ 184.37K $ 184.37K Alle tiders Høj: $ 0.00231973 $ 0.00231973 $ 0.00231973 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018436 $ 0.00018436 $ 0.00018436 Få mere at vide om MXY6900 (MXY) pris

MXY6900 (MXY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MXY6900 (MXY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXY's tokenomics, kan du udforske MXY tokens live-pris!

MXY Prisprediktion Vil du vide, hvor MXY måske er på vej hen? Vores MXY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXY Tokens prisprediktion nu!

