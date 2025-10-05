MXY6900 (MXY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0001818 $ 0.0001818 $ 0.0001818 24H lav $ 0.00019632 $ 0.00019632 $ 0.00019632 24H høj 24H lav $ 0.0001818$ 0.0001818 $ 0.0001818 24H høj $ 0.00019632$ 0.00019632 $ 0.00019632 All Time High $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Laveste pris $ 0.00006168$ 0.00006168 $ 0.00006168 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) -6.10% Prisændring (7D) -15.92% Prisændring (7D) -15.92%

MXY6900 (MXY) realtidsprisen er $0.00018282. I løbet af de sidste 24 timer har MXY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0001818 og et højdepunkt på $ 0.00019632, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MXYs højeste pris nogensinde er $ 0.00231973, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006168.

Når det gælder kortsigtet performance, MXY har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -6.10% i løbet af 24 timer og -15.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MXY6900 (MXY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 182.98K$ 182.98K $ 182.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 182.98K$ 182.98K $ 182.98K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MXY6900 er $ 182.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MXY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 182.98K.