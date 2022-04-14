MXS Games (XSEED) Tokenomics Få vigtig indsigt i MXS Games (XSEED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MXS Games (XSEED) Information MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency). Officiel hjemmeside: https://www.metaxseed.io/ Hvidbog: https://metaxseed.gitbook.io/metaxseed-games-studio-usdxseed/ Køb XSEED nu!

MXS Games (XSEED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MXS Games (XSEED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.51K $ 148.51K $ 148.51K Samlet udbud $ 43.90B $ 43.90B $ 43.90B Cirkulerende forsyning $ 7.99B $ 7.99B $ 7.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 816.31K $ 816.31K $ 816.31K Alle tiders Høj: $ 0.00160571 $ 0.00160571 $ 0.00160571 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MXS Games (XSEED) pris

MXS Games (XSEED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MXS Games (XSEED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSEED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSEED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSEED's tokenomics, kan du udforske XSEED tokens live-pris!

