MuxyAI (MAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Laveste pris $ 0.00007903$ 0.00007903 $ 0.00007903 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

MuxyAI (MAI) realtidsprisen er $0.00008203. I løbet af de sidste 24 timer har MAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAIs højeste pris nogensinde er $ 0.01913929, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007903.

Når det gælder kortsigtet performance, MAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MuxyAI (MAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Cirkulationsforsyning 710.00M 710.00M 710.00M Samlet Udbud 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MuxyAI er $ 58.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAI er 710.00M, med et samlet udbud på 900000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 73.83K.