MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01512733 $ 0.01512733 $ 0.01512733 24H lav $ 0.02159579 $ 0.02159579 $ 0.02159579 24H høj 24H lav $ 0.01512733$ 0.01512733 $ 0.01512733 24H høj $ 0.02159579$ 0.02159579 $ 0.02159579 All Time High $ 0.02159579$ 0.02159579 $ 0.02159579 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +5.10% Prisændring (1D) +9.45% Prisændring (7D) +403.15% Prisændring (7D) +403.15%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) realtidsprisen er $0.01865708. I løbet af de sidste 24 timer har MUTE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01512733 og et højdepunkt på $ 0.02159579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUTEs højeste pris nogensinde er $ 0.02159579, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MUTE har ændret sig med +5.10% i løbet af den sidste time, +9.45% i løbet af 24 timer og +403.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.66M$ 18.66M $ 18.66M Cirkulationsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MUTE SWAP by Virtuals er $ 7.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUTE er 400.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.66M.