Musk It (MUSKIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.072781$ 0.072781 $ 0.072781 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.39% Prisændring (1D) +0.84% Prisændring (7D) +2.07% Prisændring (7D) +2.07%

Musk It (MUSKIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MUSKIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSKITs højeste pris nogensinde er $ 0.072781, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSKIT har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, +0.84% i løbet af 24 timer og +2.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Musk It (MUSKIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 231.04K$ 231.04K $ 231.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 231.04K$ 231.04K $ 231.04K Cirkulationsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Samlet Udbud 999,927,748.699198 999,927,748.699198 999,927,748.699198

Den nuværende markedsværdi på Musk It er $ 231.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSKIT er 999.93M, med et samlet udbud på 999927748.699198. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 231.04K.