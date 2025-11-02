Music by Virtuals (MUSIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00124346 24H lav $ 0.0025587 24H høj Prisændring (1H) +1.69% Prisændring (1D) +63.99% Prisændring (7D) +1.33%

Music by Virtuals (MUSIC) realtidsprisen er $0.00205281. I løbet af de sidste 24 timer har MUSIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00124346 og et højdepunkt på $ 0.0025587, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSICs højeste pris nogensinde er $ 0.04681096, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSIC har ændret sig med +1.69% i løbet af den sidste time, +63.99% i løbet af 24 timer og +1.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.07M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.07M Cirkulationsforsyning 997.59M Samlet Udbud 997,589,005.9044687

Den nuværende markedsværdi på Music by Virtuals er $ 2.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSIC er 997.59M, med et samlet udbud på 997589005.9044687. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.07M.