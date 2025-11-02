UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Music by Virtuals pris i dag er 0.00205281 USD. Følg med i realtid MUSIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MUSIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Music by Virtuals pris i dag er 0.00205281 USD. Følg med i realtid MUSIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MUSIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MUSIC

MUSIC Prisinfo

Hvad er MUSIC

MUSIC Officiel hjemmeside

MUSIC Tokenomics

MUSIC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Music by Virtuals Logo

Music by Virtuals Pris (MUSIC)

Ikke noteret

1 MUSIC til USD direkte pris:

$0.00205281
$0.00205281$0.00205281
+63.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:17:32 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00124346
$ 0.00124346$ 0.00124346
24H lav
$ 0.0025587
$ 0.0025587$ 0.0025587
24H høj

$ 0.00124346
$ 0.00124346$ 0.00124346

$ 0.0025587
$ 0.0025587$ 0.0025587

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0
$ 0$ 0

+1.69%

+63.99%

+1.33%

+1.33%

Music by Virtuals (MUSIC) realtidsprisen er $0.00205281. I løbet af de sidste 24 timer har MUSIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00124346 og et højdepunkt på $ 0.0025587, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSICs højeste pris nogensinde er $ 0.04681096, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSIC har ændret sig med +1.69% i løbet af den sidste time, +63.99% i løbet af 24 timer og +1.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Markedsinformation

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Den nuværende markedsværdi på Music by Virtuals er $ 2.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSIC er 997.59M, med et samlet udbud på 997589005.9044687. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.07M.

Music by Virtuals (MUSIC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Music by Virtuals til USD $ +0.00080104.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Music by Virtuals til USD $ +0.0020893943.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Music by Virtuals til USD $ +0.0014828600.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Music by Virtuals til USD $ +0.0007502184671756554.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00080104+63.99%
30 dage$ +0.0020893943+101.78%
60 dage$ +0.0014828600+72.24%
90 dage$ +0.0007502184671756554+57.59%

Hvad er Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Music by Virtuals (MUSIC) Ressource

Officiel hjemmeside

Music by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Music by Virtuals (MUSIC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Music by Virtuals (MUSIC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Music by Virtuals.

Tjek Music by Virtuals prisprediktion nu!

MUSIC til lokale valutaer

Music by Virtuals (MUSIC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Music by Virtuals (MUSIC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MUSIC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Music by Virtuals (MUSIC)

Hvor meget er Music by Virtuals (MUSIC) værd i dag?
Den direkte MUSIC pris i USD er 0.00205281 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MUSIC til USD pris?
Den aktuelle pris på MUSICtil USD er $ 0.00205281. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Music by Virtuals?
Markedsværdien for MUSIC er $ 2.07M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MUSIC?
Den cirkulerende forsyning af MUSIC er 997.59M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MUSIC?
MUSIC opnåede en ATH-pris på 0.04681096 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MUSIC?
MUSIC så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MUSIC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MUSIC er -- USD.
Bliver MUSIC højere i år?
MUSIC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MUSIC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:17:32 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,002.37
$110,002.37$110,002.37

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.65
$3,866.65$3,866.65

-0.74%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02810
$0.02810$0.02810

-6.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,002.37
$110,002.37$110,002.37

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.65
$3,866.65$3,866.65

-0.74%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.61
$72.61$72.61

+2.39%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.914
$19.914$19.914

+4.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07390
$0.07390$0.07390

+47.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005501
$0.00005501$0.00005501

+86.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000282
$0.000282$0.000282

+64.91%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033605
$0.0033605$0.0033605

+64.75%