Muon (MUON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Muon (MUON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Muon (MUON) Information Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools. Officiel hjemmeside: https://www.muon.net/ Køb MUON nu!

Muon (MUON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Muon (MUON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.45K $ 180.45K $ 180.45K Samlet udbud $ 33.49M $ 33.49M $ 33.49M Cirkulerende forsyning $ 33.49M $ 33.49M $ 33.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.45K $ 180.45K $ 180.45K Alle tiders Høj: $ 0.01344526 $ 0.01344526 $ 0.01344526 Alle tiders Lav: $ 0.00501328 $ 0.00501328 $ 0.00501328 Nuværende pris: $ 0.00539921 $ 0.00539921 $ 0.00539921 Få mere at vide om Muon (MUON) pris

Muon (MUON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Muon (MUON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUON's tokenomics, kan du udforske MUON tokens live-pris!

MUON Prisprediktion Vil du vide, hvor MUON måske er på vej hen? Vores MUON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!