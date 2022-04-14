Mula AI (MULA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mula AI (MULA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mula AI (MULA) Information $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

$MULA isn't just about technology, it's a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what's possible by combining Solana's cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Officiel hjemmeside: https://mula.sh Hvidbog: https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true

Mula AI (MULA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mula AI (MULA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mula AI (MULA) pris

Mula AI (MULA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mula AI (MULA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MULA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MULA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MULA's tokenomics, kan du udforske MULA tokens live-pris!

MULA Prisprediktion Vil du vide, hvor MULA måske er på vej hen? Vores MULA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MULA Tokens prisprediktion nu!

