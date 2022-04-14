Muhdo Hub (DNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Muhdo Hub (DNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Muhdo Hub (DNA) Information Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Officiel hjemmeside: https://www.muhdohub.xyz/ Hvidbog: https://docs.muhdohub.com/ Køb DNA nu!

Muhdo Hub (DNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Muhdo Hub (DNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Samlet udbud $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B Cirkulerende forsyning $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Alle tiders Høj: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 Alle tiders Lav: $ 0.00114404 $ 0.00114404 $ 0.00114404 Nuværende pris: $ 0.00128011 $ 0.00128011 $ 0.00128011 Få mere at vide om Muhdo Hub (DNA) pris

Muhdo Hub (DNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Muhdo Hub (DNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DNA's tokenomics, kan du udforske DNA tokens live-pris!

