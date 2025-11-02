Mubarakah (MUBARAKAH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.71% Prisændring (1D) +1.86% Prisændring (7D) -22.11% Prisændring (7D) -22.11%

Mubarakah (MUBARAKAH) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MUBARAKAH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUBARAKAHs højeste pris nogensinde er $ 0.01080484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MUBARAKAH har ændret sig med -0.71% i løbet af den sidste time, +1.86% i løbet af 24 timer og -22.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mubarakah (MUBARAKAH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 629.49K$ 629.49K $ 629.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 629.49K$ 629.49K $ 629.49K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mubarakah er $ 629.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUBARAKAH er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 629.49K.