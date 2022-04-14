Mu Coin (MU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mu Coin (MU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mu Coin (MU) Information Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin. Officiel hjemmeside: https://www.mu.money Køb MU nu!

Mu Coin (MU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mu Coin (MU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Alle tiders Høj: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 Alle tiders Lav: $ 0.01981126 $ 0.01981126 $ 0.01981126 Nuværende pris: $ 0.03583496 $ 0.03583496 $ 0.03583496 Få mere at vide om Mu Coin (MU) pris

Mu Coin (MU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mu Coin (MU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MU's tokenomics, kan du udforske MU tokens live-pris!

