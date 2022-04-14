MTG Token (MTG) Tokenomics Få vigtig indsigt i MTG Token (MTG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MTG Token (MTG) Information MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics. Officiel hjemmeside: https://mtgdao.io/ Køb MTG nu!

MTG Token (MTG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MTG Token (MTG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 236.45K $ 236.45K $ 236.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 236.45K $ 236.45K $ 236.45K Alle tiders Høj: $ 0.00467638 $ 0.00467638 $ 0.00467638 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023644 $ 0.00023644 $ 0.00023644 Få mere at vide om MTG Token (MTG) pris

MTG Token (MTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MTG Token (MTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTG's tokenomics, kan du udforske MTG tokens live-pris!

MTG Prisprediktion Vil du vide, hvor MTG måske er på vej hen? Vores MTG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MTG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!