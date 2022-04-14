MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomics Få vigtig indsigt i MSQ Cycle Burn (BURN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MSQ Cycle Burn (BURN) Information MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Officiel hjemmeside: https://burn.msq.tech

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MSQ Cycle Burn (BURN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.45K Samlet udbud $ 10.20M Cirkulerende forsyning $ 10.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.45K Alle tiders Høj: $ 0.381765 Alle tiders Lav: $ 0.00224419 Nuværende pris: $ 0.01043616

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MSQ Cycle Burn (BURN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

