Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Information Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Officiel hjemmeside: https://mrsmigglesbase.com/ Køb MRSMIGGLES nu!

Markedsværdi: $ 360.98K
Samlet udbud $ 948.65M
Cirkulerende forsyning $ 948.65M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 360.98K
Alle tiders Høj: $ 0.00502618
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00038052

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mrs Miggles (MRSMIGGLES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MRSMIGGLES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MRSMIGGLES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MRSMIGGLES's tokenomics, kan du udforske MRSMIGGLES tokens live-pris!

