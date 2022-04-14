Moxie (MOXIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moxie (MOXIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moxie (MOXIE) Information Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Officiel hjemmeside: https://www.moxie.xyz/ Køb MOXIE nu!

Moxie (MOXIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moxie (MOXIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 345.95K $ 345.95K $ 345.95K Samlet udbud $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Cirkulerende forsyning $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 612.52K $ 612.52K $ 612.52K Alle tiders Høj: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Alle tiders Lav: $ 0.00002582 $ 0.00002582 $ 0.00002582 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Moxie (MOXIE) pris

Moxie (MOXIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moxie (MOXIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOXIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOXIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOXIE's tokenomics, kan du udforske MOXIE tokens live-pris!

