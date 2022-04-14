MoveZ (MOVEZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i MoveZ (MOVEZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MoveZ (MOVEZ) Information MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Officiel hjemmeside: https://www.movez.me/ Køb MOVEZ nu!

MoveZ (MOVEZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoveZ (MOVEZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.27K $ 9.27K $ 9.27K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 118.87K $ 118.87K $ 118.87K Alle tiders Høj: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MoveZ (MOVEZ) pris

MoveZ (MOVEZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoveZ (MOVEZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOVEZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOVEZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOVEZ's tokenomics, kan du udforske MOVEZ tokens live-pris!

MOVEZ Prisprediktion Vil du vide, hvor MOVEZ måske er på vej hen? Vores MOVEZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOVEZ Tokens prisprediktion nu!

