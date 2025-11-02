UdvekslingDEX+
Den direkte Movement Coin pris i dag er 0.00000787 USD. Følg med i realtid MOVEMENT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOVEMENT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MOVEMENT

MOVEMENT Prisinfo

Hvad er MOVEMENT

MOVEMENT Officiel hjemmeside

MOVEMENT Tokenomics

MOVEMENT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Movement Coin Logo

Movement Coin Pris (MOVEMENT)

Ikke noteret

1 MOVEMENT til USD direkte pris:

--
----
-1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Movement Coin (MOVEMENT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:12:59 (UTC+8)

Movement Coin (MOVEMENT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000078
$ 0.0000078
24H lav
$ 0.00000799
$ 0.00000799
24H høj

$ 0.0000078
$ 0.0000078

$ 0.00000799
$ 0.00000799

$ 0.00007361
$ 0.00007361

$ 0.00000734
$ 0.00000734

+0.17%

-1.14%

-2.04%

-2.04%

Movement Coin (MOVEMENT) realtidsprisen er $0.00000787. I løbet af de sidste 24 timer har MOVEMENT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000078 og et højdepunkt på $ 0.00000799, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOVEMENTs højeste pris nogensinde er $ 0.00007361, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000734.

Når det gælder kortsigtet performance, MOVEMENT har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -1.14% i løbet af 24 timer og -2.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Movement Coin (MOVEMENT) Markedsinformation

$ 7.86K
$ 7.86K

--
--

$ 7.86K
$ 7.86K

998.94M
998.94M

998,941,628.950237
998,941,628.950237

Den nuværende markedsværdi på Movement Coin er $ 7.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOVEMENT er 998.94M, med et samlet udbud på 998941628.950237. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.86K.

Movement Coin (MOVEMENT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Movement Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Movement Coin til USD $ -0.0000037158.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Movement Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Movement Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.14%
30 dage$ -0.0000037158-47.21%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Movement Coin (MOVEMENT) Ressource

Officiel hjemmeside

Movement Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Movement Coin (MOVEMENT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Movement Coin (MOVEMENT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Movement Coin.

Tjek Movement Coin prisprediktion nu!

MOVEMENT til lokale valutaer

Movement Coin (MOVEMENT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Movement Coin (MOVEMENT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOVEMENT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Movement Coin (MOVEMENT)

Hvor meget er Movement Coin (MOVEMENT) værd i dag?
Den direkte MOVEMENT pris i USD er 0.00000787 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOVEMENT til USD pris?
Den aktuelle pris på MOVEMENTtil USD er $ 0.00000787. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Movement Coin?
Markedsværdien for MOVEMENT er $ 7.86K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOVEMENT?
Den cirkulerende forsyning af MOVEMENT er 998.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOVEMENT?
MOVEMENT opnåede en ATH-pris på 0.00007361 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOVEMENT?
MOVEMENT så en ATL-pris på 0.00000734 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOVEMENT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOVEMENT er -- USD.
Bliver MOVEMENT højere i år?
MOVEMENT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOVEMENT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:12:59 (UTC+8)

Movement Coin (MOVEMENT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,459.10

$3,899.92

$0.03035

$187.13

$1.0002

