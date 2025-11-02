Movement Coin (MOVEMENT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000078 $ 0.0000078 $ 0.0000078 24H lav $ 0.00000799 $ 0.00000799 $ 0.00000799 24H høj 24H lav $ 0.0000078$ 0.0000078 $ 0.0000078 24H høj $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 All Time High $ 0.00007361$ 0.00007361 $ 0.00007361 Laveste pris $ 0.00000734$ 0.00000734 $ 0.00000734 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -1.14% Prisændring (7D) -2.04% Prisændring (7D) -2.04%

Movement Coin (MOVEMENT) realtidsprisen er $0.00000787. I løbet af de sidste 24 timer har MOVEMENT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000078 og et højdepunkt på $ 0.00000799, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOVEMENTs højeste pris nogensinde er $ 0.00007361, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000734.

Når det gælder kortsigtet performance, MOVEMENT har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -1.14% i løbet af 24 timer og -2.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Movement Coin (MOVEMENT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Cirkulationsforsyning 998.94M 998.94M 998.94M Samlet Udbud 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

Den nuværende markedsværdi på Movement Coin er $ 7.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOVEMENT er 998.94M, med et samlet udbud på 998941628.950237. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.86K.