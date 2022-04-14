Most Holders Ever (GATHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Most Holders Ever (GATHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Most Holders Ever (GATHA) Information The mission is simple: become the token with the most holders. Officiel hjemmeside: https://gathatoken.xyz Køb GATHA nu!

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Most Holders Ever (GATHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.00K $ 6.00K $ 6.00K Samlet udbud $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Cirkulerende forsyning $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.00K $ 6.00K $ 6.00K Alle tiders Høj: $ 0.0000757 $ 0.0000757 $ 0.0000757 Alle tiders Lav: $ 0.00000512 $ 0.00000512 $ 0.00000512 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Most Holders Ever (GATHA) pris

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Most Holders Ever (GATHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GATHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GATHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GATHA's tokenomics, kan du udforske GATHA tokens live-pris!

GATHA Prisprediktion Vil du vide, hvor GATHA måske er på vej hen? Vores GATHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GATHA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!