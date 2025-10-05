Most Holders Ever (GATHA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +10.78% Prisændring (7D) +10.78%

Most Holders Ever (GATHA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GATHA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GATHAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GATHA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +10.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Cirkulationsforsyning 997.88M 997.88M 997.88M Samlet Udbud 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

Den nuværende markedsværdi på Most Holders Ever er $ 7.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GATHA er 997.88M, med et samlet udbud på 997878554.876499. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.31K.