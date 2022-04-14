Mossland (MOC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mossland (MOC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mossland (MOC) Information “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Officiel hjemmeside: http://moss.land/ Hvidbog: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Køb MOC nu!

Mossland (MOC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mossland (MOC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.12M $ 31.12M $ 31.12M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 432.49M $ 432.49M $ 432.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.98M $ 35.98M $ 35.98M Alle tiders Høj: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 Alle tiders Lav: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Nuværende pris: $ 0.071958 $ 0.071958 $ 0.071958 Få mere at vide om Mossland (MOC) pris

Mossland (MOC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mossland (MOC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOC's tokenomics, kan du udforske MOC tokens live-pris!

