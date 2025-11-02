Mortgage Coin (MORTGAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.58% Prisændring (1D) +0.95% Prisændring (7D) -6.11% Prisændring (7D) -6.11%

Mortgage Coin (MORTGAGE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MORTGAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MORTGAGEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MORTGAGE har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, +0.95% i løbet af 24 timer og -6.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Cirkulationsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Samlet Udbud 999,340,069.23256 999,340,069.23256 999,340,069.23256

Den nuværende markedsværdi på Mortgage Coin er $ 17.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MORTGAGE er 999.34M, med et samlet udbud på 999340069.23256. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.29K.