MoonsDust (MOOND) Information Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Officiel hjemmeside: https://www.moonsdust.com/ Køb MOOND nu!

MoonsDust (MOOND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoonsDust (MOOND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.93K $ 4.93K $ 4.93K Samlet udbud $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Cirkulerende forsyning $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.25K $ 8.25K $ 8.25K Alle tiders Høj: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Alle tiders Lav: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Nuværende pris: $ 0.00250053 $ 0.00250053 $ 0.00250053 Få mere at vide om MoonsDust (MOOND) pris

MoonsDust (MOOND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoonsDust (MOOND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOND's tokenomics, kan du udforske MOOND tokens live-pris!

