MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics

MoonPrime Games (LUNAR) Information MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Officiel hjemmeside: https://moonprime.games/

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoonPrime Games (LUNAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 579.57K $ 579.57K $ 579.57K Samlet udbud $ 900.20M $ 900.20M $ 900.20M Cirkulerende forsyning $ 900.20M $ 900.20M $ 900.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 579.57K $ 579.57K $ 579.57K Alle tiders Høj: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00064382 $ 0.00064382 $ 0.00064382 Få mere at vide om MoonPrime Games (LUNAR) pris

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoonPrime Games (LUNAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUNAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUNAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUNAR's tokenomics, kan du udforske LUNAR tokens live-pris!

